Зафіксовано рух ворожих дронів над областями України: куди прямують
Київ • УНН
Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про активний рух БпЛА над Житомирською, Чернігівською, Сумською та Полтавською областями. Безпілотники рухаються різними напрямками, військові контролюють ситуацію.
Зафіксовано активний рух ворожих БпЛА над Україною. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.
Деталі
Згідно з оновленою інформацією, БпЛА рухаються такими напрямками:
Житомирщина:
Безпілотники курсують південно-західним напрямком.
Чернігівщина:
Дрони постійно змінюють курс, частина з них прямує в бік Київської області.
Сумщина:
Значна кількість БпЛА на півдні області рухається в напрямку Полтавщини, тим часом нові дрони на півночі області направляються до Чернігівщини.
Полтавщина:
У північній частині області БпЛА рухаються південно-західним курсом.
Повітряні сили закликають мешканців регіонів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, перебувати в укриттях і дотримуватися правил безпеки. Ситуація перебуває під контролем оборонців неба, які працюють над знешкодженням загрози.
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