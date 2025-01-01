Зафіксовано рух ворожих дронів над областями України: куди прямують

Зафіксовано активний рух ворожих БпЛА над Україною. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.

Деталі

Згідно з оновленою інформацією, БпЛА рухаються такими напрямками:

Житомирщина:

Безпілотники курсують південно-західним напрямком.

Чернігівщина:

Дрони постійно змінюють курс, частина з них прямує в бік Київської області.

Сумщина:

Значна кількість БпЛА на півдні області рухається в напрямку Полтавщини, тим часом нові дрони на півночі області направляються до Чернігівщини.

Полтавщина:

У північній частині області БпЛА рухаються південно-західним курсом.

Повітряні сили закликають мешканців регіонів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, перебувати в укриттях і дотримуватися правил безпеки. Ситуація перебуває під контролем оборонців неба, які працюють над знешкодженням загрози.

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