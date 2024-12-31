Празднования начались: Кирибати первой в мире встретила 2025 год
Киев • УНН
Островное государство Кирибати стало первой страной, которая встретила Новый 2025 год. Страна состоит из 33 атоллов и после смены часового пояса опережает соседний остров Бейкер на 26 часов.
Островное государство Кирибати в Океании стало первой страной в мире, которая вступила в новый, 2025-й, год, пишет УНН.
Детали
Страна - произносится как Кирибас - состоит из 33 атоллов и занимает огромную территорию в экваториальной части Тихого океана, протянувшись почти на 4000 км с востока на запад и более чем на 2000 км с севера на юг, отмечает BBC.
Прошло 20 лет с тех пор, как они изменили часовой пояс на международной линии дат, что привело к необычному празднованию Нового года в Кирибати в 1994 году 30 декабря.
Другим нетрадиционным результатом, как отмечается, стало то, что страна опередила соседний остров Бейкер (незаселенная территория США) на 26 часов, несмотря на то, что она была почти на 2200 км ближе к Западному полушарию.
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