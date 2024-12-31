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Святкування розпочалися: Кірибаті першою у світі зустріла 2025 рік

Святкування розпочалися: Кірибаті першою у світі зустріла 2025 рік

Київ • УНН

 • 102043 перегляди

Острівна держава Кірибаті стала першою країною, яка зустріла Новий 2025 рік. Країна складається з 33 атолів і після зміни часового поясу випереджає сусідній острів Бейкер на 26 годин.

Острівна держава Кірибаті в Океанії стала першою країною в світі, яка вступила в новий, 2025-й, рік, пише УНН.

Деталі

Країна - вимовляється як Кірібас - складається з 33 атолів і займає величезну територію в екваторіальній частині Тихого океану, простягнувшись майже на 4000 км зі сходу на захід і більш ніж на 2000 км з півночі на південь, зазначає BBC.

Минуло 20 років відтоді, як вони змінили часовий пояс на міжнародній лінії дат, що призвело до незвичайного святкування Нового року в Кірібаті у 1994 році 30 грудня.

Іншим нетрадиційним результатом, як зауважується, стало те, що країна випередила сусідній острів Бейкер (незаселена територія США) на 26 годин, попри те, що вона була майже на 2200 км ближче до Західної півкулі.

Від феєрверків у Сіднеї до падіння кулі в Нью-Йорку: міста по всьому світу готуються зустріти Новий рік31.12.24, 11:31 • 102711 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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