Святкування розпочалися: Кірибаті першою у світі зустріла 2025 рік

Острівна держава Кірибаті в Океанії стала першою країною в світі, яка вступила в новий, 2025-й, рік, пише УНН.

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Країна - вимовляється як Кірібас - складається з 33 атолів і займає величезну територію в екваторіальній частині Тихого океану, простягнувшись майже на 4000 км зі сходу на захід і більш ніж на 2000 км з півночі на південь, зазначає BBC.

Минуло 20 років відтоді, як вони змінили часовий пояс на міжнародній лінії дат, що призвело до незвичайного святкування Нового року в Кірібаті у 1994 році 30 грудня.

Іншим нетрадиційним результатом, як зауважується, стало те, що країна випередила сусідній острів Бейкер (незаселена територія США) на 26 годин, попри те, що вона була майже на 2200 км ближче до Західної півкулі.

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