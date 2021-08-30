Река Миссисипи изменила направление течения из-за урагана “Ида”
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. По данным органов по борьбе с паводками, река Миссисипи течет в обратном направлении на юго-востоке Луизианы из-за урагана “Ида”. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Известно, что штормовые волны ураганов и тропических систем в Мексиканском заливе толкают Миссисипи с севера на юг. Ураган выбрасывает на берег огромные объемы морской воды.
Келли Чендлер, региональный директор управления защиты от наводнений на юго-востоке Луизианы-Восток заявила, что система дамб, которые защитят регион Нового Орлеана от поднятия вод, сохранится.
Напомним
Ураган “Ида” в воскресенье накрыл на побережье Луизианы, подавляя ветры, мощнее урагана “Катрина”, и разрушительный штормовой всплеск, который грозит затопить Новый Орлеан массовыми наводнениями, отключениями электроэнергии и разрушениями.
Сообщили о первой смерти в результате урагана “Ида” в Луизиане.