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17 березня, 19:38 • 98227 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 122080 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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17 березня, 14:49 • 177825 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 154435 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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17 березня, 12:39 • 153845 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 162135 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

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17 березня, 09:17 • 179148 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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17 березня, 06:50 • 150239 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159385 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176125 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

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Через ураган “Іда” у Луїзіані понад півмільйона жителів залишилися без світла

Через ураган “Іда” у Луїзіані понад півмільйона жителів залишилися без світла

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 серпня. УНН. Більше 500 000 людей залишилися без електроенергії в Луїзіані через ураган “Іда”. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Карта відключень енергетичної компанії показувала кількість постраждалих клієнтів на 541 606 станом на вечір 29 серпня.

У штаті Луїзіана ураган ”Іда” обрушився як шторм 4 категорії з вітрами 150 миль на годину. Це один з найсильніших штормів, що обрушився на регіон з часів урагану ”Катріна” 2005 року.

Нагадаємо

Президент США Джо Байден оголосив надзвичайний стан у Луїзіані та Міссісіпі — крок, який уповноважує Департамент внутрішньої безпеки та Федеральне агентство з надзвичайних ситуацій (FEMA) координувати всі зусилля з ліквідації наслідків стихійних лих.

“Іда” викликала занепокоєння щодо міських лікарень, які вже переповнені пацієнтами з COVID-19 і мають мало місця для евакуйованих пацієнтів.

Губернатор Луїзіани Джон Бель Едвардс у суботу заявив, що шторм стане одним із найсильніших, що обрушився на штат, принаймні з 1850 -х років.

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