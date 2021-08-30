Через ураган “Іда” у Луїзіані понад півмільйона жителів залишилися без світла
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Більше 500 000 людей залишилися без електроенергії в Луїзіані через ураган “Іда”. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
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Карта відключень енергетичної компанії показувала кількість постраждалих клієнтів на 541 606 станом на вечір 29 серпня.
У штаті Луїзіана ураган ”Іда” обрушився як шторм 4 категорії з вітрами 150 миль на годину. Це один з найсильніших штормів, що обрушився на регіон з часів урагану ”Катріна” 2005 року.
Нагадаємо
Президент США Джо Байден оголосив надзвичайний стан у Луїзіані та Міссісіпі — крок, який уповноважує Департамент внутрішньої безпеки та Федеральне агентство з надзвичайних ситуацій (FEMA) координувати всі зусилля з ліквідації наслідків стихійних лих.
“Іда” викликала занепокоєння щодо міських лікарень, які вже переповнені пацієнтами з COVID-19 і мають мало місця для евакуйованих пацієнтів.
Губернатор Луїзіани Джон Бель Едвардс у суботу заявив, що шторм стане одним із найсильніших, що обрушився на штат, принаймні з 1850 -х років.