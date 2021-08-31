Ураган “Ида” в воскресенье накрыл южное побережье США, в частности, штата Луизиана. Миллион человек остались без света . Река Миссисипи изменила направление течения из-за урагана. Сообщалось о жертве .
Из-за урагана в Миссисипи обрушилась автомагистраль: есть жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Из-за урагана “Ида” в штате Миссисипи обрушилась магистраль. В результате семь автомобилей упали в яму, погибли два человека, пострадали еще десять. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР.
Детали
Машины, водители которых не увидели, что мост рухнул из-за сильного ливня, попали в эту пропасть и их вытягивали кранами.
Келли Каслберри, районный инженер Департамента транспорта штата Миссисипи сказала, что грунт под проезжей частью и насыпью был перенасыщен, и это стало причиной сползания обвала.
Напомним