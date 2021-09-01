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Ураган "Іда": у Новому Орлеані ввели комендантську годину

Київ • УНН

 • 22585 перегляди

КИЇВ. 1 вересня. УНН. У Новому Орлеані запровадили комендантську годину, тому що більшість регіонів після урагану “Іда” залишилася без електроенергії. Про це повідомляє УНН за даними BBC.

Деталі

Мер Нового Орлеана Латоя Кантрелл зазначила, що комендантська година триватиме з 20:00 до 06:00.

Енергетичні компанії працюють над відновленням електроенергії, але жителів попереджають, що в деяких районах це може зайняти кілька тижнів. Тому місцева влада закликала евакуйованих жителів відкласти повернення додому, оскільки понад мільйон будинків і підприємств наразі без електрики.

Також пошкоджено водопостачання та інфраструктуру. За даними федеральних чиновників, понад 400 тис. людей не мають води, і така сама кількість може бути без електрики протягом місяця.

Нагадаємо

На штат Луїзіана ураган “Іда” 29 серпня обрушився як шторм 4 категорії з вітрами 150 миль на годину. Це один із найсильніших штормів з часів урагану “Катріна” 2005 року. Президент США Джо Байден оголосив надзвичайний стан у Луїзіані та Міссісіпі — крок, який уповноважує Департамент внутрішньої безпеки та Федеральне агентство з надзвичайних ситуацій (FEMA) координувати всі зусилля з ліквідації наслідків стихійних лих.

Через ураган “Іда” річка Міссісіпі змінила напрямок течії, а у штаті Міссісіпі обвалилася магістраль. Унаслідок цього сім автівок впали у яму, загинуло двоє людей, постраждало ще десять.

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