Ураган "Іда": у Новому Орлеані ввели комендантську годину

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Мер Нового Орлеана Латоя Кантрелл зазначила, що комендантська година триватиме з 20:00 до 06:00.

Енергетичні компанії працюють над відновленням електроенергії, але жителів попереджають, що в деяких районах це може зайняти кілька тижнів. Тому місцева влада закликала евакуйованих жителів відкласти повернення додому, оскільки понад мільйон будинків і підприємств наразі без електрики.

Також пошкоджено водопостачання та інфраструктуру. За даними федеральних чиновників, понад 400 тис. людей не мають води, і така сама кількість може бути без електрики протягом місяця.

Нагадаємо

На штат Луїзіана ураган “Іда” 29 серпня обрушився як шторм 4 категорії з вітрами 150 миль на годину. Це один із найсильніших штормів з часів урагану “Катріна” 2005 року. Президент США Джо Байден оголосив надзвичайний стан у Луїзіані та Міссісіпі — крок, який уповноважує Департамент внутрішньої безпеки та Федеральне агентство з надзвичайних ситуацій (FEMA) координувати всі зусилля з ліквідації наслідків стихійних лих.

Через ураган “Іда” річка Міссісіпі змінила напрямок течії, а у штаті Міссісіпі обвалилася магістраль. Унаслідок цього сім автівок впали у яму, загинуло двоє людей, постраждало ще десять.