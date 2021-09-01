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Ураган "Ида": в Новом Орлеане ввели комендантский час

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 сентября. УНН. В Новом Орлеане ввели комендантский час, потому что большинство регионов после урагана “Ида” осталось без электроэнергии. Об этом сообщает УНН по данным BBC.

Детали

Мэр Нового Орлеана Латойя Кантрелл отметила, что комендантский час продлится с 20:00 до 06:00.

Энергетические компании работают над восстановлением электроэнергии, но жителей предупреждают, что в некоторых районах это может занять несколько недель. Поэтому местная власть призвала эвакуированных жителей отложить возвращение домой, поскольку более миллиона домов и предприятий сейчас без электричества.

Также повреждено водоснабжение и инфраструктуру. По данным федеральных чиновников, более 400 тыс. человек не имеют воды, и такое же количество может быть без электричества в течение месяца.

Напомним

На штат Луизиана ураган “Ида” 29 августа обрушился как шторм 4 категории с ветрами 150 миль в час. Это один из самых сильных штормов со времен урагана “Катрина” в 2005 году. Президент США Джо Байден объявил чрезвычайное положение в Луизиане и Миссисипи — шаг, который уполномочивает Департамент внутренней безопасности и Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) координировать все усилия по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Из-за урагана “Ида” река Миссисипи изменила направление течения, а в штате Миссисипи обрушилась магистраль. В результате семь автомобилей упали в яму, погибло два человека, пострадали еще десять.

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