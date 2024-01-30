На сайт Минагрополитики осуществлена кибератака
Киев • УНН
Во вторник сайт министерства аграрной политики и продовольствия Украины был поврежден в результате кибератаки.
Министерство аграрной политики и продовольствия Украины во вторник сообщило о кибератаке на сайт ведомства, в результате которой он получил повреждения, пишет УНН со ссылкой на сообщение Минагрополитики.
Вынуждены сообщить, что на официальный сайт министерства аграрной политики и продовольствия Украины была осуществлена кибератака, в результате которой сайт был поврежден. Сейчас нам нужно определенное время для восстановления работы сайта
Дополнение
Как сообщал УНН, за последние несколько дней была осуществлена кибератака на различные украинские государственные ведомства. В воскресенье Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными подвергся DDoS-атаке, которая временно ограничила доступ к некоторым функциям.
25 января НАК "Нафтогаз Украины" сообщил о масштабной кибератаке на один из своих дата-центров, что привело к остановке работы веб-сайтов и колл-центра.
Также кибератаки подверглись "Укрпочта", и "Укртрансбезпека" сообщили о серьезных технических сбоях в своих ИТ-системах, влияющих на доступ, в частности, к системе "Шлях".
На сайт Минагрополитики осуществлена кибератака
Во вторник сайт министерства аграрной политики и продовольствия Украины был поврежден в результате кибератаки.
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