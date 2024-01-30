На сайт Минагрополитики осуществлена кибератака

Эксклюзив
Гуменюк рассказала о ситуации на оккупированной рф Кинбурнской косе
  •  49312 просмотра

Гуменюк рассказала о ситуации на оккупированной рф Кинбурнской косе

Эксклюзив
Гетманцева нужно привлечь к ответственности по статье госизмена за его действия против бизнеса - политолог
  •  76133 просмотра

Гетманцева нужно привлечь к ответственности по статье госизмена за его действия против бизнеса - политолог

Эксклюзив
Трасса М-17 находится хоть и не под абсолютным, но огневым контролем Сил обороны - Гуменюк
  •  100997 просмотра

Трасса М-17 находится хоть и не под абсолютным, но огневым контролем Сил обороны - Гуменюк

Эксклюзив
Полномочия НБУ необходимо существенно сузить - экономический эксперт
  •  105114 просмотра

Полномочия НБУ необходимо существенно сузить - экономический эксперт

Эксклюзив
Непонятно, почему судьи ВС, у которых в рамках дела Князева нашли "меченые купюры", до сих пор без подозрений - Transparency International Украина
  •  109005 просмотра

Непонятно, почему судьи ВС, у которых в рамках дела Князева нашли "меченые купюры", до сих пор без подозрений - Transparency International Украина

Эксклюзив
Восстановление Киевской области: Руслан Кравченко объяснил причины отклонения некоторых тендерных предложений
  •  113707 просмотра

Восстановление Киевской области: Руслан Кравченко объяснил причины отклонения некоторых тендерных предложений

Эксклюзив
В комитете ВР сообщили, когда могут рассмотреть законопроекты об использовании биоматериала погибших
29 январь 2024, 12:40  •  140627 просмотра

В комитете ВР сообщили, когда могут рассмотреть законопроекты об использовании биоматериала погибших

Эксклюзив
Насыщенная неделя, требующая спокойствия: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 января – 4 февраля
29 январь 2024, 10:36  •  155887 просмотра

Насыщенная неделя, требующая спокойствия: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 января – 4 февраля

Эксклюзив
Эксперт о возможных злоупотреблениях в Нацбанке: как мы поборем рф, если не побороли сами себя
29 январь 2024, 10:09  •  146746 просмотра

Эксперт о возможных злоупотреблениях в Нацбанке: как мы поборем рф, если не побороли сами себя

Эксклюзив
Анонсированный Зеленским Совет по поддержке предпринимательства должен также рассмотреть давление на бизнес со стороны Гетманцева - эксперт
29 январь 2024, 08:50  •  142365 просмотра

Анонсированный Зеленским Совет по поддержке предпринимательства должен также рассмотреть давление на бизнес со стороны Гетманцева - эксперт

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
На сайт Минагрополитики осуществлена кибератака

На сайт Минагрополитики осуществлена кибератака

Киев  •  УНН

30 январь 2024, 12:10  •  14049 просмотра

Read in English

Во вторник сайт министерства аграрной политики и продовольствия Украины был поврежден в результате кибератаки.

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины во вторник сообщило о кибератаке на сайт ведомства, в результате которой он получил повреждения, пишет УНН со ссылкой на сообщение Минагрополитики. 

Вынуждены сообщить, что на официальный сайт министерства аграрной политики и продовольствия Украины была осуществлена кибератака, в результате которой сайт был поврежден. Сейчас нам нужно определенное время для восстановления работы сайта

- говорится в сообщении Минагрополитики в Telegram.

Дополнение 

Как сообщал УНН, за последние несколько дней была осуществлена кибератака на различные украинские государственные ведомства. В воскресенье Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными подвергся DDoS-атаке, которая временно ограничила доступ к некоторым функциям. 

25 января НАК "Нафтогаз Украины" сообщил о масштабной кибератаке на один из своих дата-центров, что привело к остановке работы веб-сайтов и колл-центра.

Также кибератаки подверглись "Укрпочта", и "Укртрансбезпека" сообщили о серьезных технических сбоях в своих ИТ-системах, влияющих на доступ, в частности, к системе "Шлях".

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Криминал и ЧП
На сайт Мінагрополітики здійснена кібератака
The website of the Ministry of Agrarian Policy was cyberattacked
Новости по теме

На сайт Минагрополитики осуществлена кибератака

Во вторник сайт министерства аграрной политики и продовольствия Украины был поврежден в результате кибератаки.

Криминал и ЧП •   •  14049 просмотра
На сайт Минагрополитики осуществлена кибератака

Для восстановления 157 жилых домов, в бюджет Харькова заложено более миллиарда гривен - Терехов

В бюджете Харькова заложено более миллиарда гривен на реконструкцию 157 жилых домов, поврежденных во время войны, сообщил городской голова Игорь Терехов. Город также рассчитывает закупить электробусы на 15 миллионов евро у международных партнеров, проведя тендер до конца 2024 года.

Общество •   •  20194 просмотра
Для восстановления 157 жилых домов, в бюджет Харькова заложено более миллиарда гривен - Терехов

В Израиле считают, что устранение угрозы ХАМАС займет весь 2024 год или дольше

По словам офицера израильской разведки, ликвидация угрозы со стороны ХАМАС займет весь 2024 год или дольше.

Новости Мира •   •  14225 просмотра
В Израиле считают, что устранение угрозы ХАМАС займет весь 2024 год или дольше

Кабмин одобрил ряд кадровых решений: кого уволили и назначили

Кабинет Министров Украины назначил Сергея Ткачука новым главой Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов, уволив его с должности первого заместителя главы ведомства. Также был уволен Владислав Яцук с должности заместителя министра молодежи и спорта.

Политика •   •  43143 просмотра
Кабмин одобрил ряд кадровых решений: кого уволили и назначили

Только за месяц россияне выпустили по Украине более 300 ракет и 600 беспилотников - Зеленский

С начала года россия выпустила более 330 ракет и около 600 боевых беспилотников по украинским городам, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Война •   •  28341 просмотра
Только за месяц россияне выпустили по Украине более 300 ракет и 600 беспилотников - Зеленский

Тариф на электроэнергию для украинцев пока не меняют - Шмыгаль

Украина пока сохранит льготный тариф на электроэнергию для населения на уровне 2,64 грн за кВт-ч, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Общество •   •  27607 просмотра
Тариф на электроэнергию для украинцев пока не меняют - Шмыгаль

Союзники по НАТО чувствуют вину за то, что не предоставили Украине членство, поощряя вторжение путина - Борис Джонсон

Союзники Украины по НАТО чувствуют вину за то, что не предоставили Украине членство в Альянсе, что сделало возможным российское вторжение. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что бездействие НАТО дало путину повод думать, что Запад несерьезно относится к Украине.

Война •   •  27452 просмотра
Союзники по НАТО чувствуют вину за то, что не предоставили Украине членство, поощряя вторжение путина - Борис Джонсон

На Киевщине мужчина угрожал взорвать миной дом вместе с правоохранителями

58-летний мужчина угрожал взорвать свой дом противопехотной миной, когда сотрудники полиции приехали на вызов к нему домой в одном из сел Киевской области. Теперь ему грозит до 7 лет лишения свободы за незаконное хранение боеприпасов и взрывчатых веществ, а также угрозы в адрес правоохранителей.

Криминал и ЧП •   •  23394 просмотра
На Киевщине мужчина угрожал взорвать миной дом вместе с правоохранителями

Трасса М-17 находится хоть и не под абсолютным, но огневым контролем Сил обороны - Гуменюк

Украинские военные удерживают хоть и не абсолютный, но огневой контроль над трассой М-17 через Армянск.

Война •   •  100997 просмотра
Эксклюзив
Трасса М-17 находится хоть и не под абсолютным, но огневым контролем Сил обороны - Гуменюк

Правительство утвердило новый законопроект о мобилизации - нардеп

Кабмин одобрил новый законопроект о мобилизации. Детали законопроекта пока не обнародованы.

Война •   •  78126 просмотра
Правительство утвердило новый законопроект о мобилизации - нардеп