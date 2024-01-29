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Кібератака на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими: усі сервіси вже працюють

Кібератака на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими: усі сервіси вже працюють

Київ • УНН

 • 26375 перегляди

У неділю Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими зазнав DDoS-атаки, яка тимчасово обмежила доступ до деяких функцій. Станом на понеділок фахівці підтвердили, що всі сервіси працюють у штатному режимі.

Усі сервіси Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими після DDoS-атаки вже працюють у штатному режимі. Про це Координаційний штаб повідомив у Telegram, пише УНН

 Після належної перевірки IT-фахівцями всі сервіси Координаційного штабу, які вчора були піддані DDoS-атаці, працюють у штатному режимі та доступні онлайн

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо 

У неділю, 28 січня, була зафіксована DDoS-атака на інформаційні ресурси Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. З метою безпеки на певний час був бмежений доступ до деяких функцій та ресурсів.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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