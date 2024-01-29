Кібератака на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими: усі сервіси вже працюють

Усі сервіси Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими після DDoS-атаки вже працюють у штатному режимі. Про це Координаційний штаб повідомив у Telegram, пише УНН.

Після належної перевірки IT-фахівцями всі сервіси Координаційного штабу, які вчора були піддані DDoS-атаці, працюють у штатному режимі та доступні онлайн - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

У неділю, 28 січня, була зафіксована DDoS-атака на інформаційні ресурси Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. З метою безпеки на певний час був бмежений доступ до деяких функцій та ресурсів.