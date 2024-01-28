На Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими здійснена DDoS-атака
Київ • УНН
DDoS-атака на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими в Україні була здійснена 28 січня з метою обмежити доступ до інформації про обмін полоненими та збиті літаки. Незважаючи на перешкоди, Штаб продовжує працювати над поверненням українських полонених з Росії.
У неділю, 28 січня, зафіксована DDoS-атака на інформаційні ресурси Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Про це повідомили на фейсбук-сторінці відомства, передає УНН.
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Вочевидь, ворог вирішив, що інформація, зокрема, про подробиці обмінів військовополоненими та падіння літака ІЛ-76 несе для нього загрозу
Зазначається, що з метою безпеки на певний час буде обмежений доступ до деяких функцій та ресурсів.
Водночас наголошується, що попри всі перепони, Координаційний штаб продовжує роботу над поверненням наших громадян з російської неволі.
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Нещодавно мобільний банк Monobank заявив про найпотужнішу DDoS-атака з початку війни.
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