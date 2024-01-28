На Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными осуществлена DDoS-атака
Киев • УНН
DDoS-атака на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в Украине была осуществлена 28 января с целью ограничить доступ к информации об обмене пленными и сбитых самолетах. Несмотря на препятствия, Штаб продолжает работать над возвращением украинских пленных из России.
В воскресенье, 28 января, зафиксирована DDoS-атака на информационные ресурсы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. Об этом сообщили на фейсбук-странице ведомства, передает УНН.
Детали
Очевидно, враг решил, что информация, в частности, о подробностях обменов военнопленными и падения самолета ИЛ-76 несет для него угрозу
Отмечается, что в целях безопасности на время будет ограничен доступ к некоторым функциям и ресурсам.
В то же время отмечается, что несмотря на все преграды, Координационный штаб продолжает работу над возвращением наших граждан из российской неволи.
Напомним,
Недавно мобильный банк Monobank заявил о самой мощной DDoS-атаке с начала войны.
Также кибератаки подверглись "Укрпочта", и "Укртрансбезпека" сообщили о серьезных технических сбоях в своих ИТ-системах, влияющих на доступ, в частности, к системе "Шлях".
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На Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными осуществлена DDoS-атака
DDoS-атака на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в Украине была осуществлена 28 января с целью ограничить доступ к информации об обмене пленными и сбитых самолетах. Несмотря на препятствия, Штаб продолжает работать над возвращением украинских пленных из России.
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