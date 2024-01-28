Сервисы Нафтогаза возобновили работу после масштабной кибератаки

Сервисы ГК "Нафтогаз Украины" возобновили свою работу после масштабной кибератаки 25 января. Об этом сообщила пресс-служба компании в Фейсбуке, пишет УНН.

Наши сервисы возобновили работу. Все технические проблемы с веб-сайтами и колл-центром устранены, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что передача показаний доступна как всегда с 28 по 5 число.

Напомним

25 января НАК "Нафтогаз Украины" сообщил о масштабной кибератаке на один из своих дата-центров, что привело к остановке работы веб-сайтов и колл-центра.

Также кибератаки подверглись "Укрпочта", и "Укртрансбезпека" сообщили о серьезных технических сбоях в своих ИТ-системах, влияющих на доступ, в частности, к системе "Шлях".

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