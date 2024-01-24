Уничтожено 200 миллионов гигабайт цифрового массива врага: в ГУР рассказали о кибератаке на центр космической гидрометеорологии рф

Украинские хакеры совершили успешную кибератаку, уничтожив базу данных дальневосточного научно-исследовательского центра космической гидрометеорологии "Планета". Стоимость утраченного россией цифрового массива может составлять не менее 10 миллионов долларов.

Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Детали

Как указывает ведомство, киберволонтеры-патриоты из группы "BO Team" провели успешную кибератаку, уничтожив базу данных дальневосточного научно-исследовательского центра космической гидрометеорологии "Планета". Указанное российское государственное предприятие федерального уровня занимается приемом и обработкой данных со спутников, а также обеспечивает соответствующей продукцией более 50 государственных субъектов: прежде всего - министерство войны, генеральный штаб и службы МЧС рф.

В результате проникновения в базу данных центра, удалось уничтожить 280 серверов, 2 петабайта (200 миллионов гигабайт) данных, нанести ущерб оккупанту в почти 10 миллионов долларов.

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Последствия - разрушительные! Проникновение в базу данных центра позволило уничтожить 280 серверов, задействованных в общей сети. Объем уничтоженной информации - около 2 петабайт (200 миллионов гигабайт) данных. Стоимость утраченного Россией цифрового массива может составлять не менее 10 миллионов долларов. - говорится в сообщении.

В ГУР отмечают, что в результате кибератаки были уничтожены: метео- и спутниковые данные, которые в постоянном режиме активно использовали минобороны и мнс рф; "роскосмос" и ряд других ведомств государства-агрессора; наработанные годами уникальные исследования.

Кроме того удалось парализовать работу суперкомпьютеров, которыми оборудован дальневосточный центр, - указывается, что они не подлежат восстановлению в полном объеме. В этом смысле указывается, что один такой вычислительный девайс вместе с программным обеспечением стоит 350 тысяч долларов, и соответственно, повторно получить такое компьютерное обеспечение в условиях жестких санкций против России будет невозможно.

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