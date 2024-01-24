Прошли пешком более 600 км: в ГУР рассказали детали уничтожения трех вражеских ТУ-22М3 в августе прошлого года
Киев • УНН
В августе прошлого года группа украинских разведчиков во главе с полковником Олегом Бабием преодолела более 600 км пешком через вражескую территорию, чтобы уничтожить три российских бомбардировщика ТУ-22М3, прекратив бомбардировки украинских городов. В результате операции полковник Бабий погиб.
В Главном управлении разведки Министерства обороны рассказали детали спецоперации группы украинских разведчиков во главе с полковником Олегом Бабием, которые преодолели более 600 километров по территории противника, чтобы уничтожить три вражеских самолета ТУ-22, которые бомбили Украину. Однако, для самого Бабия этот рейд стал последним.
Об этом говорится на сайте ГУР, передает УНН.
Детали
Отмечается, что разведывательная группа Олега Бабия преодолела пешком более 600 км по территории противника, чтобы выполнить специальное боевое задание - остановить авиационные бомбардировки россиянами украинских городов.
В том бою, 30 августа 2023 года, прикрывая отход своих боевых побратимов, украинский разведчик подполковник Олег Бабий получил смертельное ранение и погиб. За свой героический подвиг, Олег Бабий награжден званием Героя Украины с присвоением ордена "Золотая звезда". Посмертно.
У Героя осталась жена и двое маленьких детей.
Пробравшись в глубокий тыл противника, задание разведчики выполнили - уничтожили российский бомбардировщик ТУ-22М3 и еще два вывели из строя, однако и сами понесли невосполнимые потери. Возвращаясь на подконтрольную Украине территорию, разведывательная группа полковника Олега Бабия попала в засаду и вступила в неравный бой с российскими захватчиками
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"Последнее успешно выполненное задание группы разведчиков Олега Бабия - уничтожение и вывод из строя трех российских бомбардировщиков ТУ-22М3, значительно нарушило планы военно-политического руководства рф по нанесению ракетных ударов по территории Украины и фактически полностью дестабилизировало работу аэродромов и пунктов базирования дальней авиации", - отметили в ГУР.
Напомним,
19 августа 2023 года взорвался бомбардировщик Ту-22М3 на авиабазе под Новгородом почти в 700 километрах от украинской границы.
Прошли пешком более 600 км: в ГУР рассказали детали уничтожения трех вражеских ТУ-22М3 в августе прошлого года
В августе прошлого года группа украинских разведчиков во главе с полковником Олегом Бабием преодолела более 600 км пешком через вражескую территорию, чтобы уничтожить три российских бомбардировщика ТУ-22М3, прекратив бомбардировки украинских городов. В результате операции полковник Бабий погиб.
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