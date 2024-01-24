Пройшли пішки понад 600 км: у ГУР розповіли деталі знищення трьох ворожих ТУ-22М3 у серпні минулого року

В Головному управлінні розвідки Міністерства оборони розповіли деталі спецоперації групи українських розвідників на чолі з полковником Олегом Бабієм, які подолали понад 600 кілометрів територією противника, щоб знищити три ворожі літаки ТУ-22, які бомбили Україну. Однак, для самого Бабія цей рейд став останнім.

Про це йдеться на сайті ГУР, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що розвідувальна група Олега Бабія подолала пішки понад 600 км по території противника, щоб виконати спеціальне бойове завдання – зупинити авіаційні бомбардування росіянами українських міст.

В тому бою, 30 серпня 2023 року, прикриваючи відхід своїх бойових побратимів, український розвідник підполковник Олег Бабій зазнав смертельного поранення та загинув. За свій героїчний подвиг, Олег Бабій нагороджений званням Героя України з присвоєнням ордену "Золота зірка". Посмертно.

У Героя залишилася дружина та двоє маленьких дітей.

Пробравшись у глибокий тил противника, завдання розвідники виконали – знищили російський бомбардувальник ТУ-22М3 та ще два вивели з ладу, однак і самі зазнали непоправних втрат. Повертаючись на підконтрольну Україні територію, розвідувальна група полковника Олега Бабія потрапила у засідку та вступила в нерівний бій з російськими загарбниками