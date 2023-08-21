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Подробиці знищення бомбардувальника Ту-22М3 на військовому аеродромі "сольци": чому це важливо

Подробиці знищення бомбардувальника Ту-22М3 на військовому аеродромі "сольци": чому це важливо

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. У суботу 19 серпня вибухнув бомбардувальник Ту-22М3 на авіабазі під новгородом за майже 700 кілометрів від українського кордону. У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки пояснили, чому це непересічна подія, передає УНН.

Деталі

19 серпня безпілотник атакував військовий аеродром у новгородській області, повідомило міноборони росії.

Відомство також заявило, що пошкоджено один борт, ніхто не постраждав.

20 серпня видання «сірена» опублікувало знімки читача, на яких видно палаючий російський надзвуковий стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 (відомо, що такі базувалися на аеродромі сольці під великим новгородом), пише "Медуза"

Аеродром "сольці" знаходиться за 700 кілометрів від кордону з Україною.

У Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки наголошують, що у рф чи не вперше за останній час повністю знищили стратегічний ядерний бомбардувальник. Зробили це за допомогою БпЛА, вартість якого незрівнянна з вартістю ракетоносія, і тим паче з вартістю шкоди, яку може він завдати.

Зазначається, що Ту-22М3 беруть участь у повномасштабному вторгненні з самого початку:

  •  28 лютого 2022 року по Харкову було випущено одразу 16 ракет;
  •  14 квітня вони бомбардували Маріуполь. Зокрема, із застосуванням некерованих бомб ФАБ-3000 на «Азовсталь»;
  •  9 травня 2022 року агресори застосували до шести ракет Х-22 по об’єктах у містах Донецької області, що знаходяться в прифронтовій зоні;
  •  Цього ж дня з них було пущено три ракети «Кинджал» по цивільних об’єктах в Одеській області.

Доповнення

Як сьогодні повідомляв УНН, ростовчани з усіх районів міста чули гучний звук, схожий на вибух. Деякі повідомляють про тріснуте і тремтяче скло на вікнах. Губернатор ростовської області василій голубєв заявив, що це був звук від літака, який “перейшов на надзвук”.

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