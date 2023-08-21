У російському ростові вибухи - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. У російському ростові місцеві жителі скаржаться, що чули гучні вибухи. Про це повідомлять у понеділок російські ЗМІ, пише УНН.
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“Ростовчани з усіх районів міста чули гучний звук, схожий на вибух. Деякі повідомляють про тріснуте і тремтяче скло на вікнах”, — йдеться у повідомленні.
Поки що місцева влада ніяк не прокоментувала вибух.
Тим часом, у соцмережах опублікували момент вибуху в ростові. На відео добре чути звук вибуху.
Нагадаємо
Жителі одинцовського району московської області у понеділок повідомили про звуки вибухів.