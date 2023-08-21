У російському ростові вибухи - ЗМІ

Цитата

“Ростовчани з усіх районів міста чули гучний звук, схожий на вибух. Деякі повідомляють про тріснуте і тремтяче скло на вікнах”, — йдеться у повідомленні.

Поки що місцева влада ніяк не прокоментувала вибух.

Тим часом, у соцмережах опублікували момент вибуху в ростові. На відео добре чути звук вибуху.

Нагадаємо

Жителі одинцовського району московської області у понеділок повідомили про звуки вибухів.