В российском ростове взрывы - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. В российском ростове местные жители жалуются, что слышали громкие взрывы. Об этом сообщат в понедельник российские СМИ, пишет УНН.
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“Ростовчане из всех районов города слышали громкий звук, похожий на взрыв. Некоторые сообщают о треснувших и дрожащих стеклах на окнах”, — говорится в сообщении.
Пока что местные власти никак не прокомментировали взрыв.
Тем временем, в соцсетях опубликовали момент взрыва в ростове. На видео хорошо слышен звук взрыва.
Напомним
Жители одинцовского района московской области в понедельник сообщили о звуках взрывов.