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В российском ростове взрывы - СМИ

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 августа. УНН. В российском ростове местные жители жалуются, что слышали громкие взрывы. Об этом сообщат в понедельник российские СМИ, пишет УНН.

Цитата

“Ростовчане из всех районов города слышали громкий звук, похожий на взрыв. Некоторые сообщают о треснувших и дрожащих стеклах на окнах”, — говорится в сообщении.

Пока что местные власти никак не прокомментировали взрыв.

Тем временем, в соцсетях опубликовали момент взрыва в ростове. На видео хорошо слышен звук взрыва.

Напомним

Жители одинцовского района московской области в понедельник сообщили о звуках взрывов.

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