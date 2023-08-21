В российском ростове взрывы - СМИ

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“Ростовчане из всех районов города слышали громкий звук, похожий на взрыв. Некоторые сообщают о треснувших и дрожащих стеклах на окнах”, — говорится в сообщении.

Пока что местные власти никак не прокомментировали взрыв.

Тем временем, в соцсетях опубликовали момент взрыва в ростове. На видео хорошо слышен звук взрыва.

Напомним

Жители одинцовского района московской области в понедельник сообщили о звуках взрывов.