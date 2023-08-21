Під москвою нібито ліквідували ще один безпілотник
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Жителі одинцовського району московської області у понеділок повідомили про звуки вибухів. Мер москви сергій собянін заявив, що ворожа ППО нібито збила ще один дрон під час спроби підльоту до москви, пишуть російські ЗМІ, повідомляє УНН.
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“Жителі одинцовського району повідомляють про кілька вибухів у небі. За попередніми даними, спрацювала ППО”, — написав Telegram-канал Baza.
Пізніше у Baza доповнили, що міноборони росії повідомляє про нібито знищення ворожою ППО ще одного українського безпілотника над істринським районом московської області.
Мер москви сергій собянін заявив, що нібито збили дрон під час спроби підльоту до москви.
За його словами, руйнувань і постраждалих нібито немає, пише Baza.
Доповнення
Раніше міноборони росії заявило про нібито вдалу роботу РЕБ та збиття безпілотника в районі одінцова.