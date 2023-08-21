Под москвой якобы ликвидировали еще один беспилотник
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Жители одинцовского района московской области в понедельник сообщили о звуках взрывов. Мэр москвы сергей собянин заявил, что вражеская ПВО якобы сбила еще один дрон при попытке подлета к москве, пишут российские СМИ, сообщает УНН.
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“Жители одинцовского района сообщают о нескольких взрывах в небе. По предварительным данным, сработала ПВО”, — написал Telegram-канал Baza.
Позже в Baza дополнили, что минобороны россии сообщает о якобы уничтожении вражеской ПВО еще одного украинского беспилотника над истринским районом московской области.
Мэр москвы сергей собянин заявил, что якобы сбили дрон при попытке подлета к москве.
По его словам, разрушений и пострадавших якобы нет, пишет Baza.
Дополнение
Ранее минобороны россии заявило о якобы удачной работе РЭБ и сбитии беспилотника в районе одинцова.