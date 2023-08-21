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Под москвой якобы ликвидировали еще один беспилотник

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КИЕВ. 21 августа. УНН. Жители одинцовского района московской области в понедельник сообщили о звуках взрывов. Мэр москвы сергей собянин заявил, что вражеская ПВО якобы сбила еще один дрон при попытке подлета к москве, пишут российские СМИ, сообщает УНН.

Цитата

“Жители одинцовского района сообщают о нескольких взрывах в небе. По предварительным данным, сработала ПВО”, — написал Telegram-канал Baza.

Позже в Baza дополнили, что минобороны россии сообщает о якобы уничтожении вражеской ПВО еще одного украинского беспилотника над истринским районом московской области.

Мэр москвы сергей собянин заявил, что якобы сбили дрон при попытке подлета к москве.

По его словам, разрушений и пострадавших якобы нет, пишет Baza.

Дополнение

Ранее минобороны россии заявило о якобы удачной работе РЭБ и сбитии беспилотника в районе одинцова.

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