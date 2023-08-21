У москві нібито ліквідували БПЛА
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. міноборони росії заявило про нібито вдалу роботу РЕБ та збиття безпілотника в районі одінцова. Про це пишуть росЗМІ, передає УНН.
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"Безпілотник ліквдовано у підмосков'ї засобами радіоелектронної боротьби, він упав близько 6:50 в одинцовському районі", - міноборони росії.
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Повітряний простір над всіма аеропортами столиці рф було закрито. Також росЗМІ пишуть про затримки електричок з внуково в бік москви.
Нагадаємо
У російському міноборони заявили, що український дрон літакового типу залетів у московську область. Буцімто безпілотник був знешкоджений засобами радіоелектронної боротьби і втратив управління.