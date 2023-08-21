В москве якобы ликвидировали БПЛА
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. минобороны россии заявило о якобы удачной работе РЭБ и сбитии беспилотника в районе одинцова. Об этом пишут росСМИ, передает УНН.
Цитата
"Беспилотник ликвидирован в подмосковье средствами радиоэлектронной борьбы, он упал около 6:50 в одинцовском районе", - минобороны россии.
Детали
Воздушное пространство над всеми аэропортами столицы рф было закрыто. Также росСМИ пишут о задержках электричек из внуково в сторону москвы.
Напомним
В российском минобороны заявили, что украинский дрон самолетного типа залетел в московскую область. Якобы беспилотник был обезврежен средствами радиоэлектронной борьбы и потерял управление.