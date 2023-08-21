В москве якобы ликвидировали БПЛА

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путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

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рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 103556 просмотра

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КИЕВ. 21 августа. УНН. минобороны россии заявило о якобы удачной работе РЭБ и сбитии беспилотника в районе одинцова. Об этом пишут росСМИ, передает УНН.

Цитата

"Беспилотник ликвидирован в подмосковье средствами радиоэлектронной борьбы, он упал около 6:50 в одинцовском районе", - минобороны россии.

Детали 

Воздушное пространство над всеми аэропортами столицы рф было закрыто. Также росСМИ пишут о задержках электричек из внуково в сторону москвы. 

Напомним

В российском минобороны заявили, что украинский дрон самолетного типа залетел в московскую область. Якобы беспилотник был обезврежен средствами радиоэлектронной борьбы и потерял управление. 

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