В москве якобы ликвидировали БПЛА

Цитата

"Беспилотник ликвидирован в подмосковье средствами радиоэлектронной борьбы, он упал около 6:50 в одинцовском районе", - минобороны россии.

Детали

Воздушное пространство над всеми аэропортами столицы рф было закрыто. Также росСМИ пишут о задержках электричек из внуково в сторону москвы.

Напомним

В российском минобороны заявили, что украинский дрон самолетного типа залетел в московскую область. Якобы беспилотник был обезврежен средствами радиоэлектронной борьбы и потерял управление.