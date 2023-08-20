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У міноборони рф заявили, що дрон літакового типу залетів у московську область

У міноборони рф заявили, що дрон літакового типу залетів у московську область

Київ • УНН

 • 3078063 перегляди

КИЇВ.20 серпня. УНН. У російському міноборони заявили, що український дрон літакового типу залетів у московську область. Буцімто безпілотник був знешкоджений засобами радіоелектронної боротьби і втратив управління, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що 20 серпня близько 04.00 за місцевим часом БПЛА літакового типу намагався здійснити атаку по об'єктах на території Москви та Московської області.

Цитата

«Черговими силами ППО було виявлено безпілотний літальний апарат, що летів над територією Ступінського району московської області у напрямку до москви», — йдеться у повідомленні міноборони рф.

БПЛА начебто був пригнічений засобами радіоелектронної боротьби і, втративши управління, зазнав аварії в безлюдному районі. Постраждалих та руйнувань немає.

Нагадаємо, мер москви сергій собянин повідомляв, що вночі 20 серпня на москву летів безпілотник з південного напрямку. 

Також було відомо, що у двох аеропортах під москвою – Домодєдово та Внуково — не приймають літаки через загрозу БПЛА.

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