У міноборони рф заявили, що дрон літакового типу залетів у московську область
Київ • УНН
КИЇВ.20 серпня. УНН. У російському міноборони заявили, що український дрон літакового типу залетів у московську область. Буцімто безпілотник був знешкоджений засобами радіоелектронної боротьби і втратив управління, передає УНН.
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Зазначається, що 20 серпня близько 04.00 за місцевим часом БПЛА літакового типу намагався здійснити атаку по об'єктах на території Москви та Московської області.
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«Черговими силами ППО було виявлено безпілотний літальний апарат, що летів над територією Ступінського району московської області у напрямку до москви», — йдеться у повідомленні міноборони рф.
БПЛА начебто був пригнічений засобами радіоелектронної боротьби і, втративши управління, зазнав аварії в безлюдному районі. Постраждалих та руйнувань немає.
Нагадаємо, мер москви сергій собянин повідомляв, що вночі 20 серпня на москву летів безпілотник з південного напрямку.
Також було відомо, що у двох аеропортах під москвою – Домодєдово та Внуково — не приймають літаки через загрозу БПЛА.
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