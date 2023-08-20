У двох аеропортах під москвою не приймають літаки через загрозу БПЛА – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ.20 серпня. УНН. Два аеропорти під москвою – Домодєдово та Внуково — тимчасово призупинили приймання та відправлення рейсів. Про це у неділю, 20 серпня, повідомляє російське агентство ТАСС з посиланням на авіаслужби, передає УНН.
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«Столичні аеропорти Домодєдово та Внуково тимчасово не приймають та не відправляють рейси, повідомили авіаслужби. Так, згідно з даними сервісу Flightradar, літаки перенаправляються в Шереметьєво, частина літаків знаходиться в зоні очікування в районі Рязані», — йдеться у повідомленні.
Деталі
Місцеві телеграм канали пишуть про загрозу атаки безпілотних літальних апаратів на москву. Також повідомляють, що в аеропортах оголошено план "Килим" – його застосовують у разі незаконного перетину кордону, а також у разі появи в повітряному просторі невідомих об'єктів.
Міноборони росії та місцева влада ситуацію поки не коментували.
Раніше ми повідомляли, що у російському місті курську пролунали гучні вибухи. За попередніми даними, у місцевий залізничний вокзал влучив БПЛА.