В двух аэропортах под москвой не принимают самолеты из-за угрозы БПЛА - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ.20 августа. УНН. Два аэропорта под москвой – Домодедово и Внуково — временно приостановили прием и отправку рейсов. Об этом в воскресенье, 20 августа, сообщает российское агентство ТАСС со ссылкой на авиаслужбы, передает УНН.
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«Столичные аэропорты Домодедово и Внуково временно не принимают и не отправляют рейсы, сообщили авиаслужбы. Так, согласно данным сервиса Flightradar, самолеты перенаправляются в Шереметьево, часть самолетов находится в зоне ожидания в районе Рязани», — говорится в сообщении.
Детали
Местные телеграм каналы пишут об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов на москву. Также сообщают, что в аэропортах объявлен план "Ковёр" – его применяют в случае незаконного пересечения границы, а также в случае появления в воздушном пространстве неизвестных объектов.
Минобороны россии и местные власти ситуацию пока не комментировали.
Ранее мы сообщали, что в российском городе Курске прогремели громкие взрывы. По предварительным данным, в местный железнодорожный вокзал попал БПЛА.