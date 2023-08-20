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В двух аэропортах под москвой не принимают самолеты из-за угрозы БПЛА - СМИ

Киев • УНН

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КИЕВ.20 августа. УНН. Два аэропорта под москвой – Домодедово и Внуково — временно приостановили прием и отправку рейсов. Об этом в воскресенье, 20 августа, сообщает российское агентство ТАСС со ссылкой на авиаслужбы, передает УНН.

Цитата

«Столичные аэропорты Домодедово и Внуково временно не принимают и не отправляют рейсы, сообщили авиаслужбы. Так, согласно данным сервиса Flightradar, самолеты перенаправляются в Шереметьево, часть самолетов находится в зоне ожидания в районе Рязани», — говорится в сообщении.

Детали

Местные телеграм каналы пишут об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов на москву. Также сообщают, что в аэропортах объявлен план "Ковёр" – его применяют в случае незаконного пересечения границы, а также в случае появления в воздушном пространстве неизвестных объектов.

Минобороны россии и местные власти ситуацию пока не комментировали.

Ранее мы сообщали, что в российском городе Курске прогремели громкие взрывы. По предварительным данным, в местный железнодорожный вокзал попал БПЛА. 

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