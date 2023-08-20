У курську пролунали гучні вибухи – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ.20 серпня. УНН. У російському місті курську пролунали гучні вибухи. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Очевидці пишуть, чули "звук газонокосарки", а потім гучну бавовну в небі над містом, передає УНН.
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Як пишуть місцеві пабліки, після звуків вибухів, у районі вокзалу курська почав виднітися дим. Офіційної інформації поки що не надходило.
За попередніми даними, в районі залізничного вокзалу був або збитий безпылотник, або дрон влучив у вокзал курська. Очевидцы пишуть, що будывля вокзалу поштокаджена.
Місцеві діляться відео з пожежею на даху вокзалу та розбитим склом. Точних даних, що саме спричинило вибух, поки немає.
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Нагадаємо, 19 серпня у міністерстві оборони росії заявили, що БПЛА намагався атакувати об'єкти на території москви і області.