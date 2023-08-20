В курске прогремели громкие взрывы - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ.20 августа. УНН. В российском городе курске прогремели громкие взрывы. Об этом сообщают местные телеграмм-каналы. Очевидцы пишут, слышали "звук газонокосилки", а затем громкий хлопок в небе над городом, передает УНН.
Детали
Как пишут местные паблики, после звуков взрывов, в районе вокзала курска начал виднеться дым. Официальной информации пока что не поступало.
По предварительным данным, в районе железнодорожного вокзала был либо сбит беспилотник, либо дрон попал в вокзал курска. Очевидцы пишут, что здание вокзала повреждено.
Местные делятся видео с пожаром на крыше вокзала и разбитым стеклом. Точных данных, что именно вызвало взрыв, пока нет.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "путин жертвует своей армией и народом, чтобы выжить" – Борель
Напомним, 19 августа в министерстве обороны россии заявили, что БПЛА пытался атаковать объекты на территории москвы и области.