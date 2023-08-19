міноборони рф заявило про нову атаку дрона по москві
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. У Міністерстві оборони заявили, що у суботу вдень, 19 серпня, БПЛА намагався атакувати об'єкти на території москви і області. Про це повідомляє УНН із посиланням на російське відомство.
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“Черговими силами ППО безпілотний літальний апарат було своєчасно виявлено, придушено засобами радіоелектронної боротьби, і, втративши керування, він зазнав аварії в безлюдному районі”, - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що він впав поруч із населеним пунктом путилково міського округу красногорська.
Нібито постраждалих і руйнувань немає.
Нагадаємо
Напередодні у російській столиці в районі ділового центру “москва-Сіті” провели масову евакуацію. Причиною евакуації став анонімний дзвінок про безпілотник.