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29 березня, 17:57 • 273403 перегляди

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29 березня, 17:57 • 365874 перегляди

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28 березня, 18:00 • 220961 перегляди

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міноборони рф заявило про нову атаку дрона по москві

міноборони рф заявило про нову атаку дрона по москві

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. У Міністерстві оборони заявили, що у суботу вдень, 19 серпня, БПЛА намагався атакувати об'єкти на території москви і області. Про це повідомляє УНН із посиланням на російське відомство.

Цитата

“Черговими силами ППО безпілотний літальний апарат було своєчасно виявлено, придушено засобами радіоелектронної боротьби, і, втративши керування, він зазнав аварії в безлюдному районі”, - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що він впав поруч із населеним пунктом путилково міського округу красногорська.

Нібито постраждалих і руйнувань немає.

Нагадаємо

Напередодні у російській столиці в районі ділового центру “москва-Сіті” провели масову евакуацію. Причиною евакуації став анонімний дзвінок про безпілотник. 

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