міноборони рф заявило про нову атаку дрона по москві

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“Черговими силами ППО безпілотний літальний апарат було своєчасно виявлено, придушено засобами радіоелектронної боротьби, і, втративши керування, він зазнав аварії в безлюдному районі”, - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що він впав поруч із населеним пунктом путилково міського округу красногорська.

Нібито постраждалих і руйнувань немає.

Нагадаємо

Напередодні у російській столиці в районі ділового центру “москва-Сіті” провели масову евакуацію. Причиною евакуації став анонімний дзвінок про безпілотник.