У центрі москви провели евакуацію через анонімне повідомлення про приліт безпілотника - росЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. У російській столиці в районі ділового центру “москва-Сіті” провели масову евакуацію. Причиною евакуації став анонімний дзвінок про безпілотник, пишуть російські ЗМІ, повідомляє УНН.
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“У Москва-Сіті евакуація. Гучним зв’язком людей просять покинути будівлю. Причиною евакуації стало анонімне повідомлення про загрозу”, — йдеться у повідомленні.
Зазначаються, що евакуювали близько трьох тисяч людей. За словами очевидців, в районі ділового центру стоять кілька машин МНС. Екстрені служби працюють на місці.
Як зазначають росЗМІ, нічого небезпечного нібито не виявлено. Очевидці повідомляють про невеликі проблеми зі зв’язком у цьому районі.
Доповнення
В свою чергу, Telegram-канал “Baza” повідомляє , що людей евакуювали через повідомлення про “приліт БПЛА”.
“У москві-Сіті проводять масову евакуацію. Усе через неправдиве повідомлення про „приліт БПЛА“.
Невідомі повідомили адміністрацію Сіті про черговий удар безпілотника”, — зазначає “Baza”.
Доповнення
У москві та московській області у ніч на пятницю, 18 серпня, очевидці масово повідомляли про вибухи.