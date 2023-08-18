У центрі Москви пролунали вибухи – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. У москві та московській області очевидці масово повідомляються про вибухи, пишуть російські пабліки, передає УНН.
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"Мешканці москви, підмосков'я масово повідомляють про звуки вибухів. Їх чули в Красногорську, Одинцово та в районі Москва Сіті", - йдеться у повідомленні.
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На опублікованих фото видно дим біля Москва Сіті.
За попередніми даними, вибух стався біля однієї з веж Москва Сіті. Окрім того, за кілька секунд до вибуху очевидці буцімто бачили безпілотник.
Також пишуть про дим у районі Експоцентру. Припускають, в одному з павільйонів міг бути приілт.
Міський голова москви Сергій Собінян заявив, що на підльоті до Москву силами ППО росії начебто був збитий безпілотник.
Раніше ми повідомляли про закиди від міноборони рф про бізпілотник у бєлгородській області рф.