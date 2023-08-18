В центре Москвы слышны взрывы - СМИ

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"Жители москвы, подмосковья массово сообщают о звуках взрывов. Их слышали в Красногорске, Одинцово и в районе Москва Сити", - говорится в сообщении.

Детали

На опубликованных фото видно дым возле Москва Сити.

По предварительным данным, взрыв произошел возле одной из башен Москва Сити. Кроме того, за несколько секунд до взрыва очевидцы якобы видели беспилотник.

Также пишут о дыме в районе Экспоцентра. Предполагают, в одном из павильонов мог быть приилт.

Городской голова москвы Сергей Собинян заявил, что на подлете к Москве силами ПВО россии якобы был сбит беспилотник.

Ранее мы сообщали об упреках от минобороны рф о беспилотнике в белгородской области рф.