У міноборони рф заявили про атаку українського БПЛА у бєлгородській області
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. міноборони росії заявило про нібито збиття українського безпілотника у небі над бєлгородської областю рф. За їхніми даними, це сталося у четвер увечері, о 22.22 за московським часом, передає УНН.
Цитата
«17 серпня о 22:22 мск припинено спробу київського режиму зробити терористичну атаку БПЛА літакового типу по об'єктах на території російської федерації», — йдеться у повідомленні.
Деталі
Зазначається, що черговими засобами ППО безпілотний літальний апарат виявлено та знищено над територією бєлгородської області.
Також відзначено, що внаслідок атаки постраждалих та руйнувань немає.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Через брак боєприпасів росія похапцем виробляє ракети і без перевірок відправляє на фронт – ЗМІ