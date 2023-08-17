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У міноборони рф заявили про атаку українського БПЛА у бєлгородській області

У міноборони рф заявили про атаку українського БПЛА у бєлгородській області

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. міноборони росії заявило про нібито збиття українського безпілотника у небі над бєлгородської областю рф. За їхніми даними, це сталося у четвер увечері, о 22.22 за московським часом, передає УНН.

Цитата

«17 серпня о 22:22 мск припинено спробу київського режиму зробити терористичну атаку БПЛА літакового типу по об'єктах на території російської федерації», — йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що черговими засобами ППО безпілотний літальний апарат виявлено та знищено над територією бєлгородської області.

Також відзначено, що внаслідок атаки постраждалих та руйнувань немає.

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