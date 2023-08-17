В минобороны рф заявили об атаке украинского БПЛА в белгородской области
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. минобороны россии заявило о якобы сбитии украинского беспилотника в небе над белгородской областью рф. По их данным, это произошло в четверг вечером, в 22.22 по московскому времени, передает УНН.
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«17 августа в 22:22 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории российской федерации», — говорится в сообщении.
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Отмечается, что дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат обнаружен и уничтожен над территорией белгородской области.
Также отмечено, что в результате атаки пострадавших и разрушений нет.
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