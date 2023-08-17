Через брак боєприпасів росія похапцем виробляє ракети і без перевірок відправляє на фронт – ЗМІ

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У червні українські військові в Сумській області знайшли ракету, яка походила з реактивної системи залпового вогню «Торнадо-С».

Маркери гільзи показують, що снаряд був виготовлений лише минулого місяця, 19 травня. За даними StateWatch, партії зазвичай проходять кількамісячні випробування, перш ніж вони з’являться на передовій.

Це свідчить про те, що в армії загарбників закінчуються запаси деяких передових видів зброї, і їй доводиться виробляти їх швидше, щоб підтримувати інтенсивність війни.

За даними StateWatch, на корпусі також був надзвичайно близький термін придатності до 12 вересня цього року, що є ще одним можливим свідченням того, що російські виробники намагаються швидко відправити ракети на лінію фронту.

Про знахідку ракети з надзвичайно пізньою датою виробництва свідчать фотографії, проаналізовані українською неурядовою організацією StateWatch і Bloomberg News. Це доповнення до інших доказів того, що росіяни перебувають під тиском, щоб випустити ракети, як тільки вони зійдуть з виробничих ліній, щоб кинути виклик міжнародним санкціям і західним прогнозам, що вони вичерпаються.

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