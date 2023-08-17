Из-за нехватки боеприпасов россия впопыхах производит ракеты и без проверок отправляет на фронт - СМИ

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Киев • УНН

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КИЕВ. 17 августа. УНН У россии заканчиваются запасы некоторых видов оружия, и ей приходится производить их быстрее, чтобы поддерживать интенсивность войны, об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

В июне украинские военные в Сумской области нашли ракету, которая происходила из реактивной системы залпового огня «Торнадо-С».

Маркеры гильзы показывают, что снаряд был изготовлен только в прошлом месяце, 19 мая. По данным StateWatch, партии обычно проходят несколько месячных испытаний, прежде чем они появятся на передовой. 

Это свидетельствует о том, что у армии захватчиков заканчиваются запасы некоторых передовых видов оружия, и ей приходится производить их быстрее, чтобы поддерживать интенсивность войны.

По данным StateWatch, на корпусе также был чрезвычайно близкий срок годности до 12 сентября этого года, что является еще одним возможным свидетельством того, что российские производители пытаются быстро отправить ракеты на линию фронта.

О находке ракеты с чрезвычайно поздней датой производства свидетельствуют фотографии, проанализированные украинской неправительственной организацией StateWatch и Bloomberg News. Это дополнение к другим доказательствам того, что россияне находятся под давлением, чтобы выпустить ракеты, как только они сойдут с производственных линий, чтобы бросить вызов международным санкциям и западным прогнозам, что они иссякнут.

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