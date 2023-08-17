росія за допомогою Ірану планує створити 6 000 ударних безпілотників - ЗМІ

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Її мета полягає в тому, щоб до літа 2025 року виготовити 6000 дронів. Як зазначають в The Washington Post, цієї кількісті достатньо, щоб покрити гострку нестачу безпілотних літальних апаратів рф.

Якщо це вдасться, новий завод з виробництва безпілотників допоможе росії зберегти запаси високоточних боєприпасів, що зменшуються, перешкодити спробам України повернути окуповану територію. А також значно посилити позиції москви в гонці безпілотних озброєнь, яка змінює сучасні методи ведення війни.

В цілому документи, отримані The Washington Post , свідчать про те, що москва впевнено просувається до своєї мети - виробництва варіанту іранського Shahed-136, ударного безпілотника, здатного долати відстань понад 1000 миль, зазначається у виданні.

Нагадаємо

Представники американської розвідки попереджають, що росія за допомогою Ірану будує в країні завод з виробництва безпілотників, який після завершення будівництва може мати значний вплив на війну в Україні.

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