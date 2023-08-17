россия с помощью Ирана планирует создать 6 000 ударных беспилотников - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. москва продвигается к своей цели массового производства БПЛА, которые она могла бы использовать для атак на украинские города. Об этом пишет издание The Washington Post со ссылкой на полученные документы, пишет УНН.
Детали
Ее цель состоит в том, чтобы к лету 2025 года изготовить 6000 дронов. Как отмечают в The Washington Post, этого количества достаточно, чтобы покрыть острую нехватку беспилотных летательных аппаратов рф.
Если это удастся, новый завод по производству беспилотников поможет россии сохранить уменьшающиеся запасы высокоточных боеприпасов, помешать попыткам Украины вернуть оккупированную территорию. А также значительно усилить позиции москвы в гонке беспилотных вооружений, которая меняет современные методы ведения войны.
В целом документы, полученные The Washington Post, свидетельствуют о том, что москва уверенно продвигается к своей цели - производству варианта иранского Shahed-136, ударного беспилотника, способного преодолевать расстояние более 1000 миль, отмечается в издании.
Напомним
Представители американской разведки предупреждают, что россия с помощью Ирана строит в стране завод по производству беспилотников, который после завершения строительства может оказать значительное влияние на войну в Украине.
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