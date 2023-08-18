В центре москвы провели эвакуацию из-за анонимного сообщения о прилете беспилотника - росСМИ

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“В москва-Сити эвакуация. По громкой связи людей просят покинуть здание. Причиной эвакуации стало анонимное сообщение об угрозе”, — говорится в сообщении.

Отмечаются, что эвакуировали около трех тысяч человек. По словам очевидцев, в районе делового центра стоят несколько машин МЧС. Экстренные службы работают на месте.

Как отмечают росСМИ, ничего опасного якобы не обнаружено. Очевидцы сообщают о небольших проблемах с связью в этом районе.

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В свою очередь, Telegram-канал “Baza” сообщает, что людей эвакуировали из-за сообщения о “прилёте БПЛА”.

“В москве-Сити проводят массовую эвакуацию. Все из-за ложного сообщения о „прилете БПЛА“.

Неизвестные сообщили администрации Сити об очередном ударе беспилотника”, — отмечает “Baza”.

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В москве и московской области в ночь на пятницу, 18 августа, очевидцы массово сообщали о взрывы.