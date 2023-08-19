минобороны рф заявило о новой атаке дрона по москве

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“Дежурными силами ПВО беспилотный летательный аппарат был своевременно обнаружен, подавлен средствами радиоэлектронной борьбы, и, потеряв управление, потерпел крушение в безлюдном районе”, - говорится в сообщении.

Сообщается, что он упал рядом с населенным пунктом путилково городского округа красногорска.

Якобы пострадавших и разрушений нет.

Напомним

Накануне в российской столице в районе делового центра “москва-Сити” провели массовую эвакуацию. Причиной эвакуации стал анонимный звонок о беспилотнике.