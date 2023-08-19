минобороны рф заявило о новой атаке дрона по москве
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. В министерстве обороны заявили, что в субботу днем, 19 августа, БПЛА пытался атаковать объекты на территории москвы и области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российское ведомство.
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“Дежурными силами ПВО беспилотный летательный аппарат был своевременно обнаружен, подавлен средствами радиоэлектронной борьбы, и, потеряв управление, потерпел крушение в безлюдном районе”, - говорится в сообщении.
Сообщается, что он упал рядом с населенным пунктом путилково городского округа красногорска.
Якобы пострадавших и разрушений нет.
Напомним
Накануне в российской столице в районе делового центра “москва-Сити” провели массовую эвакуацию. Причиной эвакуации стал анонимный звонок о беспилотнике.