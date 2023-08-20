"путін жертвує своєю армією та народом, щоб вижити" – Борель
Київ • УНН
КИЇВ.20 серпня. УНН. президент росії путін помилявся майже в усьому. Він вважав, що величезна залежність Європи, особливо Німеччини, від його вуглеводнів завадить Європі йому протистояти. А за півтора року споживання російського газу, за винятком Угорщини, зведено практично до нуля. Про це в інтерв’ю El Pais розповів глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, передає УНН.
Деталі
На думку Бореля, путін показав, що не має монополії на застосування сили, що характеризує сильні режими.
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«путін збирається пожертвувати своїм народом і своєю армією заради свого особистого та політичного виживання, і тому так важко вести переговори про мир. І те, про що потрібно домовитися, — це нова система колективної безпеки, яку ця війна зруйнувала», — наголосив Борель.
Доповнення
Щодо вступу України до ЄС, Борель наголосив, що війна пришвидшила ці процеси.
«Одним із наслідків війни є те, що Україна раптово стала кандидатом у члени ЄС, і ця кандидатура серйозна. Все буде зроблено максимально швидко. Війна остаточно підштовхнула Україну на той бік, на який Путін не хотів, щоб вона була», — підсумував Борель.
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