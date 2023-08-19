Боррель: Євросоюз та США не диктуватиме Україні умови миру під час перемовин

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"Ми будемо диктувати українцям їхні умови їх миру. І я не думаю, що припинення військової допомоги Україні призведе до миру, крім миру переможених. Ми робимо все можливе, щоб сприяти мирним переговорам, але для миру, у якому агресор визнає, що він агресор, і що він має відновити територіальну цілісність (України, - ред.) та заплатити за наслідки своєї агресії", - наголосив головний дипломат ЄС.

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Боррель вкотре підкреслив, що війна росії проти України впливає на країни Європейського Союзу і є загрозою для безпеки блоку. Крім цього, дипломат розповів, що Китай не влаштовує поточна війна, тому він доєднався до тих держав, які хочуть, покласти їй край.

"Китай ніколи не дасть чітко зрозуміти, що він пом’якшує свою підтримку росії або сприяє її явній поразці. Пекін зовсім не влаштовує поточна ситуація. Зокрема, зі згадками про ядерну зброю. Китай додає свій голос до тих, хто хоче покласти край війні, але проблема полягає не лише в тому, коли вона закінчиться, а в тому, як вона закінчиться", - сказав Боррель.

Нагадаємо

Високий представник ЄС з питань закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель в інтерв'ю El Pais порівняв росію із "заправкою, власник якої має атомну бомбу".