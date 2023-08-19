Боррель: Евросоюз и США не будут диктовать Украине условия мира во время переговоров

ukru
19:26 • 16310 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

15:57 • 62458 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 101442 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 102289 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 91275 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 85530 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 108262 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 130681 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 167085 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 198456 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Во Львовской области избили ребенка на территории школы: открыто производство

Во Львовской области избили ребенка на территории школы: открыто производство

13 марта, 10:56 • 38024 просмотра
Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

13 марта, 11:00 • 107383 просмотра
Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

13 марта, 11:41 • 102293 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 100383 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

15:21 • 33565 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 167085 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 198456 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 140980 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 147610 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 184196 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

15:21 • 33565 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 100383 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 119323 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 155102 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 162025 просмотра
Актуальное
Боррель: Евросоюз и США не будут диктовать Украине условия мира во время переговоров

Боррель: Евросоюз и США не будут диктовать Украине условия мира во время переговоров

Киев • УНН

 • 792577 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Европейский Союз и Соединенные Штаты не будут принуждать Украину менять свои условия мира, а также будут способствовать мирным переговорам, в которых россия признает свою ответственность и заплатит за последствия агрессии. Об этом заявил Высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель в интервью El Pais, пишет УНН.

Цитата

"Мы будем диктовать украинцам их условия их мира. И я не думаю, что прекращение военной помощи Украине приведет к миру, кроме мира побежденных. Мы делаем все возможное, чтобы способствовать мирным переговорам, но для мира, в котором агрессор признает, что он агрессор, и что он должен восстановить территориальную целостность (Украины, - ред.) и заплатить за последствия своей агрессии", - подчеркнул главный дипломат ЕС.

Детали

Боррель в очередной раз подчеркнул, что война России против Украины влияет на страны Европейского Союза и является угрозой для безопасности блока. Кроме этого, дипломат рассказал, что Китай не устраивает текущая война, поэтому он присоединился к тем государствам, которые хотят, положить ей конец.

"Китай никогда не даст четко понять, что он смягчает свою поддержку россии или способствует ее явному поражению. Пекин совсем не устраивает текущая ситуация. В частности, с упоминаниями о ядерном оружии. Китай добавляет свой голос к тем, кто хочет положить конец войне, но проблема заключается не только в том, когда она закончится, а в том, как она закончится", - сказал Боррель.

Напомним

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью El Pais сравнил Россию с "заправкой, владелец которой имеет атомную бомбу".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Войнаполитика

Обратиться по вопросам размещения рекламы