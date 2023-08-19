Боррель: Евросоюз и США не будут диктовать Украине условия мира во время переговоров

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"Мы будем диктовать украинцам их условия их мира. И я не думаю, что прекращение военной помощи Украине приведет к миру, кроме мира побежденных. Мы делаем все возможное, чтобы способствовать мирным переговорам, но для мира, в котором агрессор признает, что он агрессор, и что он должен восстановить территориальную целостность (Украины, - ред.) и заплатить за последствия своей агрессии", - подчеркнул главный дипломат ЕС.

Детали

Боррель в очередной раз подчеркнул, что война России против Украины влияет на страны Европейского Союза и является угрозой для безопасности блока. Кроме этого, дипломат рассказал, что Китай не устраивает текущая война, поэтому он присоединился к тем государствам, которые хотят, положить ей конец.

"Китай никогда не даст четко понять, что он смягчает свою поддержку россии или способствует ее явному поражению. Пекин совсем не устраивает текущая ситуация. В частности, с упоминаниями о ядерном оружии. Китай добавляет свой голос к тем, кто хочет положить конец войне, но проблема заключается не только в том, когда она закончится, а в том, как она закончится", - сказал Боррель.

Напомним

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью El Pais сравнил Россию с "заправкой, владелец которой имеет атомную бомбу".