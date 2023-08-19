Головний дипломат ЄС порівняв росію з "заправкою, власник якої має атомну бомбу"

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"Китай – це не росія. Китай – справжній геополітичний гравець, а росія – економічний карлик, яка схожа на заправку, власник якої має атомну бомбу. Китай надто важливий, щоб ігнорувати його, але й намагатися його ізолювати", - сказав Боррель.

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Дипломат зазначив, що між Брюсселем та Пекіном є "важливі розбіжності", однак на відміну від росії, вони не становлять виклик сфері безпеки. Він додав, що між сторонами потрібно знайти форми діалогу, які дозволять співпрацювати у розв'язанні спільних проблем, таких як зміна клімату чи заборгованість бідних країн.

"Ми не зацікавлені в тому, щоб сприяти поляризації міжнародної системи, яка призведе до біполярного світу та спричинить появу двох конкуруючих технологічних систем, які змушують кожного обирати між однією чи іншою", - підкреслив Боррель.

За його словами, Євросоюз ближче до Сполучених Штатів, однак "це не означає, що у нас немає власних інтересів".

"Європі потрібно уникати надмірної залежності: від російських вуглеводнів, безпеки США, великого ринкового попиту, а також від корисних копалин і технологій, які мають вирішальне значення для цифрової трансформації. Давайте засвоїмо урок і уникнемо залежностей, які створюють серйозні ризики", - наголосив дипломат.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен заявив, що планує попросити Китай зайняти більш тверду позицію щодо України та поговорити з президентом росії володимиром путіним про війну.