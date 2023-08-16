Данія проситиме Китай “розмовляти” з росією щодо України - МЗС Данії
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен заявив, що планує попросити Китай зайняти більш тверду позицію щодо України та поговорити з президентом росії володимиром путіним про війну. Пише УНН з посиланням Reuters.
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“Нам потрібно, щоб Китай зайняв більш сильну позицію. путін не слухає європейських лідерів, але явно слухає Китай. Тому я хочу стверджувати, що Китай повинен говорити”, — повідомив Расмуссен у Шанхаї на початку свого триденного візиту до Китаю.
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Расмуссен сказав, що також планує обговорити Україну та двосторонню співпрацю у сфері зеленої енергетики зі своїм китайським колегою Ван Ї під час зустрічі в п’ятницю в Пекіні. У четвер він також зустрінеться з міністром торгівлі Китаю Ван Веньтао.
Данія від початку повномасштабної війни підтримує Україну. В кінці червня влада Данії оголосила новий пакет допомоги Україні на суму 190 мільйонів доларів. Кошти мають направити на закупівлю військової техніки та боєприпасів для ЗСУ.