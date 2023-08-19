Главный дипломат ЕС сравнил россию с "заправкой, владелец которой имеет атомную бомбу"

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"Китай – это не россия. Китай – настоящий геополитический игрок, а россия – экономический карлик, который похож на заправку, владелец которой имеет атомную бомбу. Китай слишком важен, чтобы игнорировать его, но и пытаться его изолировать", - сказал Боррель.

Детали

Дипломат отметил, что между Брюсселем и Пекином есть "важные разногласия", однако в отличие от россии, они не представляют вызов сфере безопасности. Он добавил, что между сторонами нужно найти формы диалога, которые позволят сотрудничать в решении общих проблем, таких как изменение климата или задолженность бедных стран.

"Мы не заинтересованы в том, чтобы способствовать поляризации международной системы, которая приведет к биполярному миру и повлечет за собой появление двух конкурирующих технологических систем, которые заставляют каждого выбирать между одной или другой", - подчеркнул Боррель.

По его словам, Евросоюз ближе к Соединенным Штатам, однако "это не означает, что у нас нет собственных интересов".

"Европе нужно избегать чрезмерной зависимости: от российских углеводородов, безопасности США, большого рыночного спроса, а также от полезных ископаемых и технологий, которые имеют решающее значение для цифровой трансформации. Давайте усвоим урок и избежим зависимостей, которые создают серьезные риски", - подчеркнул дипломат.

Напомним

Министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен заявил, что планирует попросить Китай занять более твердую позицию в отношении Украины и поговорить с президентом россии владимиром путиным о войне.