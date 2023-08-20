На москву летів безпілотник з південного напрямку - мер

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«Уночі було здійснено спробу прольоту безпілотника на Москву на південному напрямку. Силами ППО вона була припинена. Дякую військовим за роботу», — написав сергій собянян.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у двох аеропортах під москвою – Домодєдово та Внуково — не приймають літаки через загрозу БПЛА. Згідно з даними сервісу Flightradar, літаки перенаправляються в Шереметьєво, частина літаків знаходиться в зоні очікування в районі Рязані.

Також у ніч на 20 серпня у курську пролунали гучні вибухи. Місцева влада звинуватила Україну в атаці на курський залізничний вокзал.

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