На москву летів безпілотник з південного напрямку - мер
Київ • УНН
КИЇВ.20 серпня. УНН. У ніч на неділю безпілотник намагався пролетіти на москву з південного напрямку. російська ППО нібито збила літальний апарат. Про це повідомив мер москви сергій собянин у своєму телеграм-каналі, передає УНН.
Цитата
«Уночі було здійснено спробу прольоту безпілотника на Москву на південному напрямку. Силами ППО вона була припинена. Дякую військовим за роботу», — написав сергій собянян.
Нагадаємо, ми повідомляли, що у двох аеропортах під москвою – Домодєдово та Внуково — не приймають літаки через загрозу БПЛА. Згідно з даними сервісу Flightradar, літаки перенаправляються в Шереметьєво, частина літаків знаходиться в зоні очікування в районі Рязані.
Також у ніч на 20 серпня у курську пролунали гучні вибухи. Місцева влада звинуватила Україну в атаці на курський залізничний вокзал.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: росія не може отримати долари навіть за продаж нафти – радник Президента з економічних питань