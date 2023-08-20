росія не може отримати долари навіть за продаж нафти – радник президента з економічних питань

Цитата

"За нафту, яку росія продає через тіньовий флот Індії чи Китаю, вони отримують рупії чи юані. І що ти можеш зробити з рупіями чи з юанями, коли 40 мільярдів доларів зависло з боку російських продавців на території Індії в рупіях. Їм говорять: беріть рупії і купляйте в нас, що хочете купити. Це точно не те, щоб вони (росія – ред.) хотіли і валютний запас для них закінчений", – пояснив радник Президента з економічних питань Олег Устенко.

Деталі

Устенко уточнив, що золотовалютний запас росії, який у них є, не буде поповнюватися. Тому росія має суттєві проблеми щодо надходження експортних доларів. До того ж всі розуміють, що зараз не потрібно заводити валюту на територію росії.

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Контекст

Цьогоріч курс рубля знизився приблизно на 20% до долара США.

Reuters повідомляло, що для експорту зерна, нафти та нафтопродуктів, росія змушена дедалі більше покладатися на "тіньовий флот".