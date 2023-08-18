Уряди України та Румунії обговорили конфіскацію російських активів - Шмигаль

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"Румунія буде підтримувати Україну стільки, скільки потрібно. До повної перемоги. Під час нашої зустрічі в Бухаресті на цьому наголошував Прем’єр-міністр Марчел Чолаку", - повідомив Шмигаль.

Прем'єр висловив вдячність Румунії за підтримку Формули миру Президента Зеленського, за готовність тренувати українських пілотів на сучасних західних літаках, за підтримку членства в ЄС та НАТО, за конструктивну позицію щодо транзиту українського зерна, за гостинність до понад 125-ти тисяч українців, які знайшли в Румунії прихисток від війни.

Глава українського уряду повідомив, що під час зустрічі з румунським колегою вони обговорили також питання макрофінансової допомоги та створення Ukraine Facility для надання Україні до 50 млрд євро впродовж 4 років.

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"Для нас важливо залучити Румунію та румунський бізнес, як партнера у відновленні України. Продовжуємо консультації з партнерами щодо конфіскації російських активів на таку масштабну відбудову. Працюємо разом для миру та розвитку України, Румунії та Європи", - зазначив Шмигаль.

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