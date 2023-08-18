Правительства Украины и Румынии обсудили конфискацию российских активов - Шмигаль

Детали

"Румыния будет поддерживать Украину столько, сколько нужно. До полной победы. Во время нашей встречи в Бухаресте это подчеркивал Премьер-министр Марчел Чолаку", - сообщил Шмыгаль.

Премьер выразил благодарность Румынии за поддержку Формулы мира Президента Зеленского, за готовность тренировать украинских пилотов на современных западных самолетах, за поддержку членства в ЕС и НАТО, за конструктивную позицию по транзиту украинского зерна, за гостеприимство к более 125-ти тысяч украинцев, которые нашли в Румынии убежище от войны.

Глава украинского правительства сообщил, что во время встречи с румынским коллегой они обсудили также вопросы макрофинансовой помощи и создания Ukraine Facility для предоставления Украине до 50 млрд евро в течение 4 лет.

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"Для нас важно привлечь Румынию и румынский бизнес, как партнера в восстановлении Украины. Продолжаем консультации с партнерами по конфискации российских активов на такое масштабное восстановление. Работаем вместе для мира и развития Украины, Румынии и Европы", - отметил Шмыгаль.

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